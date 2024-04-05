В Челябинске начинается ремонт моста у ТЭЦ-3

Движение автотранспорта в районе ТЭЦ-3 существенно осложнится из-за ремонта моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 6 апреля, подрядчики приступают к ремонту путепровода над железнодорожными путями на Бродокалмакском тракте. К концу октября текущего года все работы, проводимые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», должны быть завершены.

«Подрядной организации в течение этого сезона предстоит демонтировать существующие конструкции, провести ремонт опор и пролетных строений, восстановить водоотвод и лестничные сходы. На проезжей части уложат асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку. Срок выполнения работ по контракту – 20 октября 2024 года», – уточнили представители городских властей.

В связи с ремонтом путепровода вводится ограничение движения. Автомобилистов просят быть предельно внимательными при проезде данного участка и строго следовать временной схеме и установленным знакам.

В текущем дорожном сезоне по нацпроекту будет отремонтирован и сам Бродокалмакский тракт на участке от улицы Бажова до Курганского шоссе. Работы также начнутся в ближайшее время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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