В Челябинской области машину с тремя детьми смыло с дороги

Автомобиль с тремя детьми снесло с дороги в реку в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Нагайбакском районе, близ поселка Фершампенуаз.

Поздно вечером местная жительница с тремя детьми ехала по дороге Фершампенуаз – Нагайбакский. К этому времени вода в реке Гумбейка поднялась настолько, что начала перетекать через дорожное полотно.

Автомобиль снесло с дороги в реку, и он начал тонуть. Как пишет местная газета «Всходы», сама автоледи сумела выбраться из машины, но дети остались в салоне.

На выручку семейству подоспел проезжавший мимо водитель – им оказался имам Арсламбаевской мечети. Мужчина бросился в воду и вытащил детей на берег. Практически сразу после этого автомобиль ушел под воду.

Машину достали из водоема прибывшие позднее спасатели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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