Третий район Южного Урала объявил о режиме ЧС из-за половодья

В Нагайбакском районе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Нагайбакского района, такое решение приняла сегодня, 5 апреля, комиссия по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Егор Тимофеев.

«В районе заблаговременно была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители муниципального контроля, производственного отдела и другие руководители районной администрации. В эту комиссию могут обращаться жители, которым нанесен ущерб паводковыми водами. Также можно будет обращаться в Многофункциональный центр или управление социальной защиты населения, а также подать заявление через портал госуслуг. Для страховых выплат, если жилье было застраховано, нужно пригласить представителей комиссии для фотофиксации подтопления. Для компенсации ущерба в дом приходит комиссия уже после спада воды, чтобы полностью обследовать жилище», – рассказали представители местных властей.

Напомним, ранее режим ЧС ввели в Варненском и Брединском районах Челябинской области.

«На особом контроле сегодня находятся 5 населенных пунктов: село Варна, где подтоплено 47 приусадебных участков, включая 8 частных жилых домов, поселок Бреды, подтоплено 15 частных жилых домов и приусадебных участков, поселок Наследницкий Брединского района, подтоплено 12 приусадебных участков, в том числе 8 частных жилых домов, поселок Новый Урал Варненского района, подтоплено 14 приусадебных участков, подтопленных жилых помещений нет, поселок Переселенческий Нагайбакского района, где этой ночью подтоплено 9 жилых домов с приусадебными участками, в домах проживают 24 человека. Развернут пункт временного размещения», – рассказали в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Кроме того, в Троицке из-за половодья нарушено водоснабжение котельной и ряда жилых домов, а также размыта набережная. На месте организован подвоз технической и питьевой воды, а также ведется монтаж временного водовода.

️В ближайшее время половодье ожидается в центральных районах области, в северной и горнозаводской зонах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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