Суд изъял активы семейства Аристовых-Кретовых в пользу государства

Суд обязал предпринимателей Юрия Антипова и Александра Аристова вернуть государству 105 миллиардов рублей, а также предприятия, входившие в продовольственный дивизион их бизнес-империи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области, сегодня, 5 апреля, было принято решение по иску Генеральной прокуратуры России о признании недействительным соглашения о прощении Юрию Антипову многомиллиардного долга.

Напомним, изначально надзорное ведомство требовало взыскать с семьи предпринимателя и принадлежащей им компании «Эталон» 25,8 миллиарда рублей. Однако позднее сумма требований выросла до 105 миллиардов рублей. А в число соответчиков включены ООО «Группа компаний Ариант», Александр Аристов, его супруга Людмила, а также их дочь и зять Елена и Александр Кретовы.

Ранее Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы». В феврале текущего года суд удовлетворил иск, 13 марта ценные бумаги ЧЭМК официально закрепили за государством.

Ранее эти металлургические активы через АО «Компания Эталон» контролировало семейство Антиповых. Они перешли предпринимателям после раздела Урало-Сибирской металлургической компании между двумя соучредителями – Александром Аристовым и Юрием Антиповым.

«Развод» между челябинскими бизнесменами продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям группы предприятий – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

Но еще до ликвидации с финансами УСМК творились несколько странные вещи. Так, согласно отчетности УСМК, на конец 2021 года Юрию Антипову были выданы займы на 19,9 миллиарда рублей, а также начислены по займам проценты в сумме 1,55 миллиарда рублей. В 2022 году бизнесмен получил новые займы на 1,23 миллиарда рублей, кроме того, на него был переведен долг по займу сына Сергея на сумму 2,23 миллиарда рублей. Но в итоге между УСМК и Юрием Антиповым был заключен договор прощения долга на общую сумму в 25,8 миллиарда рублей. Так что на конец 2022 года бизнесмен не имел задолженности перед холдингом.

Эту сумму сначала и заявила к возврату Генпрокуратура. Но позднее надзорное ведомство оценивает размер незаконного обогащения в 105 миллиардов рублей. А в счет взыскания потребовала изъять в пользу государства ООО «Группа компаний Ариант» 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», а также 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод», которым владеет АО «Компания Эталон». Все эти предприятия, заявила Генпрокуратура, были приобретены за счет средств, полученных в результате незаконного обогащения.

Сегодня, 5 апреля, Арбитражный суд Челябинской области, удовлетворил иск о взыскании с предпринимателей 105 миллиардов рублей и изъятии в пользу государства 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», ООО «Катав-Ивановский литейный завод» рассмотрено.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Сегодня была объявлена резолютивная часть решения – «исковые требования удовлетворены».

Челябинск, Виктор Елисеев

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