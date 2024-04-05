«Металлург» не смог одержать победу на домашнем льду

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене уступает «Автомобилисту» из Екатеринбурга – 2:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», события во втором матче полуфинальной серии развивались драматично.

Счет открыли гости. На 6-й минуте встречи команды остаются без одного полевого игрока каждая, а на 7-й минуте еще один магнитогорец отправляется на скамейку штрафников.

Екатеринбуржцы располагаются в зоне «Металлурга», и Стефан Да Коста, не торопясь, мощно бьет от синей линии – шайба впритирку со штангой влетает в ворота хозяев. 1:0, «Автомобилист» выходит вперед.

Лишь во втором периоде магнитогорцам удается отыграться. На 28-й минуте Денис Зернов, получив пас от Робина Пресса, бьет по воротам гостей, и шайба, срикошетив, влетает в сетку – 1:1.

Но на 35-й минуте «Металлург» остается вчетвером – 5-минутный штраф за атаку соперника в область головы и шеи получает Максим Мухаметов. И на 36-й минуте екатеринбуржцы вновь выходят вперед. Да Коста отдает пас под ворота, но шайба, срикошетив, попадает Анатолию Голышеву, который и отправляет ее в ближний угол ворот «Магнитки» – 2:1.

А на 38-й минуте Стефан Да Коста оформляет дубль – 3:1, «Автомобилист» впереди.

На 52-й минуте встречи Дмитрий Силантьев сокращает отставание – 2:3. Но большего магнитогорцы добиться не могут.

На 57-й минуте гости оказываются вчетвером, и «Металлург» снимает вратаря. Но и вчетвером екатеринбуржцы дают бой. На 58-й минуте гости останавливают атаку хозяев, и Данил Романцев отправляет шайбу в пустые ворота «Металлурга» – 4:2, «Автомобилист» одерживает победу и сравнивает счет в серии – 1:1.

Следующая встреча состоится 7 апреля, но уже в Екатеринбурге.

Челябинск, Виктор Елисеев

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