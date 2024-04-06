6-8 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

06.04.2024, суббота
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09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих (парк «Северо-западный» Курчатовского района, ул. Захаренко, 17/1; «Городская лыжная база», ул. Лесопарковая, 2а; «Экопарк», ул. Молдавская, 10)
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09:00 – 12:00 Челябинск – День донора (Белый рынок, ул. Тернопольская, 6)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по каллиграфии в технике скоропись с художницей Галиной Гааз (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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11:00 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча в Шахматном клубе для детей 7-9 лет (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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14:00 Челябинск – Демонстрация российского приключенческого мультфильма, лауреата премии «Золотой орел» «Коты Эрмитажа» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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14:00 Челябинск – Серия мастер-классов «Дружная семья»: мастер-класс по технике роспись по дереву «Звездное небо» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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14:00 Челябинск – Лекция-дегустация «Весна в советской парфюмерии» (музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции 1)
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14:00 Челябинск – Своп «Меняйка Че»: свободный вещеобмен (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной научной (Публичной) библиотеки, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:30 Челябинск – Демонстрация документального фильма о хоккейном клубе «Трактор» «Шаг до победы» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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