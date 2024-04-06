В семи муниципалитетах Челябинской области введен режим ЧС

В семи муниципальных образованиях Челябинской области ввели режим ЧС из-за паводка.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном правительстве, речь идет о Варнинском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском районах и Троицке.

Кроме того, в Коркинскои, Чесменском, Карталинском, Троицком и Уйском районах, а также в Миассе введен режим повышенной готовности.

«Минувшей ночью на реке Кабанка произошел размыв запруды по разведению рыбы недалеко от села Верхняя Кабанка (Пластовский район). В результате происшествия подтоплено 10 домов и 14 приусадебных участков. Пострадавших нет. На месте работают подразделения Главного управления МЧС России по Челябинской области, Поисково-спасательной службы Челябинской области, Госавтоинспекции, администрация муниципалитета. Развернут пункт временного размещения людей, в котором находятся 7 человек», – уточнили в правительстве.

В зоне особого контроля находятся Варна, Бреды, Переселенческий, Фершампенуаз, Михайловка, Уйское, Кассель, где от паводка пострадали ряд жилых домов и приусадебных участков.

Плюс ко всему, из-за активного таяния снега фиксируются многочисленные переливы через муниципальные и региональные дороги, в связи с чем вводятся временные ограничения и организуются объезды.

Челябинск, Ольга Артемьева

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