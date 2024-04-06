«Трактор» потерпел в полуфинальной серии третье поражение подряд

Челябинский «Трактор» уступил на домашней арене «Локомотиву» из Ярославля – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже на третьей минуте встречи Егор Аверин вывел ярославцев вперед – 1:0.

Челябинцы бросились отыгрываться, но безуспешно. В итоге на первый перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей.

Ничего не изменилось и во второй двадцатиминутке. Челябинцы больше ошибались, меньше бросали. В итоге на 34-й минуте Георгий Иванов удвоил отрыв «Локомотива».

Лишь за 2 минуты 48 секунд до финальной сирены «черно-белые» смогли реализовать большинство – Семен Дер-Аргучинцев сократил отставание в счете – 1:2.

Но это не помешало ярославцам одержать третью победу в полуфинальной серии. Теперь счет 3:0 в пользу «Локомотива», и «Трактор» находится в одном шаге от вылета из плей-офф.

Следующий матч состоится 8 апреля в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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