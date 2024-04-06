Жители России возвращаются к рыбе

Рыба возвращается в список приоритетных продуктов жителей России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам IV квартала 2023 года среди сокращающих расходы на продукты питания россиян (таковых, по данным РОМИР, насчитывается 18%) менее трети стараются экономить на покупке рыбы и морепродуктов.

Траты на рыбу и морепродукты составляют всего 2% в кошельке покупателя, и эта доля не менялась в 2022 и 2023 годах. Однако отмечаются перетоки расходов с курицы и свинины на различные виды рыбы.

Если говорить о домашнем потреблении, то категория рыбы по всем показателям демонстрирует положительную динамику на фоне снижения цены (-0,8% по году). Так, за год аудитория выросла на 2,7 п.п. – до 89%. Частота покупки рыбы составила 8,1 раз в квартал и показала прирост в 9% по году. Увеличился и средний объем покупки – до 1,1 кг за квартал, что в целом по году дает прирост в 200 гр. Более того, за год объем покупки в рублях вырос более чем на четверть – динамика составила 27,5%, пишет telegram-канал FMCG Report.

Отмечаются изменения в потреблении рыбы и вне дома. В ресторанах быстрого питания в 2023 году относительно предыдущего года, в том числе и за счет перетока, заметен рост спроса на бургеры с мясом и рыбой, роллы с мясом и рыбой. В 2022 году относительно 2021-го наблюдалась обратная картина – мясные и рыбные начинки уступали долю курице в различных вариантах ее приготовления (наггетсы, куриные бургеры, куриные ножки и т.д.).

Челябинск, Лиана Макоба

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