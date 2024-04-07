Вода прибывает: жителей Миасса предупредили о возможных подтоплениях

Администрация Миасса предупредила горожан о подъеме уровня воды в русле реки Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», принято решение сбросить воду через плотину Поликарповского пруда, поэтому возможно подтопление в районе русла на участке от поселка Динамо до северной части округа.

«В частности, возможно подтопление пешеходных мостиков от Машгородка до поселка Тургояк и повышение уровня воды в пойме реки Миасс: в населенных пунктах Тыелга, Новоандреевка, Михеева, Новотагилка, Селянкино», – уточнили в мэрии.

Горожан просят выбирать обходные маршруты, а в экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

Миасс, Софья Артемьева

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