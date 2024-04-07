«Металлург» вырвал победу у «Автомобилиста» в овертайме

Магнитогорский «Металлург» в гостях одержал победу на «Автомобилистом» из Екатеринбурга – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч начался атаками хозяев. Однако магнитогорцы сумели отбить первый натиск соседей и сами перешли в нападение.

На 11-й минуте Данила Юров прорвался по правому флангу в зону екатеринбуржцев, с разворота отдал пас Робину Прессу, и тот отправил шайбу в верхний угол ворот «Автомобилиста» – 1:0, гости повели.

Однако через минуту с небольшим хозяева сравнивают счет. Голкиперу «Магнитки» не удалось зафиксировать шайбу после броска Андрея Обидина, и Степан Хрипунов в борьбе сумел отправить ее в ворота гостей – 1:1.

Этот счет сохранялся не только до первого перерыва, но и на протяжении всего второго периода.

В начале третьей двадцатиминутки фортуна вновь склонила весы на сторону магнитогорцев. Роман Канцеров отдал пас Дмитрию Силантьеву, форвард «Магнитки» обыграл пытавшегося помешать ему игрока хозяев и щелчком отправил шайбу под перекладину ворот «Автомобилиста» – 2:1.

Шаткое преимущество «Металлург» сохранил до конца игрового отрезка. Но на 60-й минуте Данил Романцев с подачи Стефана Да Косты сравнивает счет – 2:2.

Все решилось в овертайме. На 63-й минуте Люк Джонсон поставил точку в молниеносном розыгрыше Павла Акользина и Максима Карпова – 3:2, «Металлург» побеждает и выходит вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина – 2:1.

Следующий матч состоится 9 апреля в Екатеринбурге.

Челябинск, Виктор Елисеев

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