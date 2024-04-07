19-летняя челябинка за рулем Porsche разбила сразу 10 автомобилей

19-летняя челябинка за рулем Porsche Cayenne разбила 10 автомобилей на парковке.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, инцидент произошел сегодня в 7:30 утра во дворе дома №27 на Набережной Героя России Кислова. Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения: автомобиль несется по парковке, задевая правым бортом все припаркованные с той стороны автомобили, но скорости не снижает. Как оказалось, за рулем была нетрезвая девица.

«В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения», – сообщили в ГИБДД.

Челябинск, Софья Артемьева

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