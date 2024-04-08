В Челябинской области остаются затопленными более 80 участков

На Южном Урале сохраняется сложная паводковая ситуация.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, паводковая обстановка в южных районах региона стабилизируется. Уровни воды постепенно идут на спад. Так, в Варненском районе этот показатель за сутки снизился на 50 сантиметр.

Вода полностью покинула территорию 66 жилых домов и 89 приусадебных участков. По состоянию на 9:00 понедельника, 8 апреля, остаются подтопленными 4 жилых дома и 84 приусадебных участка в селах Кизильское и Париж, поселке Бреды, а также Южноуральске.

«Сотрудники и военнослужащие МЧС России, вместе с коллегами по РСЧС продолжают практические мероприятия и оказание адресной помощи населению. Мониторинг обстановки постоянный, в том числе и на территориях горнозаводской зоны, где также ожидается непростое прохождение весеннего половодья», – заявили представители экстренного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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