Южноуральская велосипедистка стала победительницей Кубка России среди женщин

Спортсменка из Копейска стала лучшей на финальном этапе Кубка России по майнтинбайку.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, Диана Богданова из Копейска выиграла в дисциплине кросс-кантри с гонкой на выбывание.
Финальный этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри с выбыванием прошел с 6 по 7 апреля в поселке Псебай Краснодарского края.
Победительницей Кубка России среди женщин стала Диана Богданова, занявшая первое место по сумме двух этапов.
В шаге от пьедестала почета остановился Иван Романов, занявший четвертое место среди мужчин.
Оба спортсмена представляют МБУ ДО «СШОР №2» города Копейск.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»