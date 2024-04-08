Южноуральская велосипедистка стала победительницей Кубка России среди женщин

Спортсменка из Копейска стала лучшей на финальном этапе Кубка России по майнтинбайку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, Диана Богданова из Копейска выиграла в дисциплине кросс-кантри с гонкой на выбывание.

Финальный этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри с выбыванием прошел с 6 по 7 апреля в поселке Псебай Краснодарского края.

Победительницей Кубка России среди женщин стала Диана Богданова, занявшая первое место по сумме двух этапов.

В шаге от пьедестала почета остановился Иван Романов, занявший четвертое место среди мужчин.

Оба спортсмена представляют МБУ ДО «СШОР №2» города Копейск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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