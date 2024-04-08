Жители копейского барака сами взялись за ремонт дома после пожара, не дождавшись помощи от УК и властей

Жильцы аварийного дома сами занялись ремонтом никому не нужного после пожара здания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, о вынужденной инициативе жители признанного аварийным дома в Копейске рассказали, обратившись на прямую линию с Владимиром Путиным.

Бывший барак и раньше вызывал опасения жильцов. Несколько лет назад власти признали дом аварийным. Расселить его должны были в 2023 году. Но вместо долгожданного переезда копейчане получили уведомление о переносе срока расселения на 2025 год.

Нового срока здание не дождалось. 14 марта текущего года вспыхнула старая проводка. Люди выпрыгивали из окон, выбрасывали детей. Чудом обошлось без пострадавших, но подъезд на 8 квартир выгорел дотла.

Пенсионеры дома съехали к друзьям и родственникам. Управляющая компания «Копижилбыт» открестилась от барака сразу же. Заявили, мол, «рады, что вы сгорели», рассказывают жители. При этом люди так и платят по 700 рублей в месяц за обслуживание и текущий ремонт.

Чиновники тоже развели руками и сказали – ждать расселения.

Южноуральцы оказались в патовой ситуации. В «управляйке», видимо, считают, что требующиеся для восстановления работы не относятся к текущему ремонту. И действительно, речь, скорее, о необходимости капитального ремонта и реконструкции. Но когда дом признали подлежащим расселению, его автоматически исключили из программы капитального ремонта.

Так что пришлось самым молодым жильцам, семейству, обитающему в одной из квартир, с друзьями взяться за починку подъезда самим: восстанавливают двери, потолки, проводку. Лестницу взяли из соседнего расселенного барака.

Темпы работ – на зависть всем коммунальщикам, восхищаются общественники.

«Вопрос, куда делись деньги, которые они годами исправно сдавали на капремонт», – недоумевают активисты.

Представители общественной организации встретились с жильцами и уже направили обращение в прокуратуру и следственный комитет. «Пожар – не повод чиновникам для расселения людей?" – задаются вопросом общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube