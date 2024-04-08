В Челябинске закрыли движение автотранспорта в районе крупного торгового комплекса

Движение транспорта около ТК «Теорема» в Челябинске закрыто.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных коммуникациях.
«С 8 по 10 апреля закрыто движение транспорта по улице Солнечной в районе дома №69 по Комсомольскому проспекту (в обоих направлениях)", – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать дорожную остановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»