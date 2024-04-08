В Челябинске остановлено движение трамваев в Металлургический район

В Челябинске трамвай столкнулся с машиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло в 11:40 возле ветлечебницы: вагон, двигавшийся в направлении депо №2 столкнулся на перекрестке с легковушкой.

В результате остановлено движение трамваев в оба направления.

Движение организовано со стороны ЧМК до Першино; со стороны города до центра, до Ворошилова или Чичерина (в зависимости от маршрута).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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