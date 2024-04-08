В Челябинской области перед судом предстанет бабушка, чей внук погиб на пожаре

В суд направили уголовное дело о гибели трехлетнего южноуральца в огне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Сосновского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 8 января текущего года около 21:00 женщина отправилась из СНТ «Юбилейный», расположенного в деревне Таловка Сосновского района, в магазин в Челябинске. В садовом домике остался без присмотра ее трехлетний внук.

Вернулась бабушка около полуночи. Пока ее не было, в доме из-за короткого замыкания электропроводки вспыхнул пожар. Малыш погиб от острого отравления угарным газом.

Челябинка вину признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сосновский районный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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