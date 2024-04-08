В Челябинске предложили вернуть партийные списки на выборах городской думы

В Челябинске пройдут публичные слушания по проекту устава города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, публичные слушания по проекту Устава города Челябинска 18 апреля.

«Проект Устава города Челябинска разработан в связи с тем, что 28 марта 2024 года законом Челябинской области Челябинск был лишен статуса городского округа с внутригородским делением и наделен статусом городского округа», – рассказали представители муниципального парламента.

В проекте учтен новый статус города, исключены нормы, касавшиеся вопросов местного значения внутригородских районов, он приведен в соответствие с действующим законодательством.

Устав дополнен статьей о муниципальных выборах с применением смешанной избирательной системы с закрытыми списками кандидатов.

Предлагаемая редакция Устава определяет новый численный состав городской думы – 37 человек (в настоящее время в муниципальном парламенте 49 депутатов). При этом 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, еще 12 – по партийным спискам. Срок полномочий Челябинской городской думы очередного созыва будет составлять 5 лет.

Публичные слушания пройдут 18 апреля в здании администрации Центрального района Челябинска (ул. Коммуны, 89). Начало в 14:00.

Прием предложений и заявлений о включении в список выступающих на публичных слушаниях по проекту Устава города Челябинска будет проходить до 16 часов 11 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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