Челябинец выстрелил из травмата в голову таксиста

В Челябинске полицейские задержали пассажира такси, ранившего водителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в Ленинском районе областного центра. В районный отдел полиции сообщили об этом из больницы.

В медицинское учреждение обратился 23-летний мужчина с травмой затылка. Челябинец рассказал, что работает таксистом. Он поругался с одним из пассажиров, и тот выстрелил ему в затылок из травматического пистолета, после чего сбежал.

Вскоре нападавшего задержали. Им оказался 34-летний местный житель. Травматический пистолет, обнаруженный в ходе обыска по месту его жительства, изъяли. Разрешение на хранение оружия у задержанного есть, однако за нарушение правил ношения травматического оружия в отношении него возбуждено административное производств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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