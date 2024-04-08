Вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль уходит в отставку

Один из старожилов южноуральского правительства покидает свой пост.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

«Глава региона поблагодарил Сергея Шаля за добросовестную работу, направленную на развитие Челябинской области. В региональном правительстве Сергей Вернерович проработал почти 11 лет. За эти годы удалось добиться высоких результатов в строительной и дорожной отраслях, реализовать десятки значимых проектов благоустройства, серьезно модернизировать систему ЖКХ», – отметили в пресс-службе губернатора.

Обязанности вице-губернатора, ответственного за строительную и дорожные отрасли, а также ЖКХ, будет исполнять Андрей Фалейчик, в настоящее время занимающий должность главы Копейска (в апреле в городе – спутнике Челябинска стартовал конкурс на должность мэра).

Сергей Шаль родился в 1967 году в Челябинске. Имеет два высших образования: в 1992 году окончил Челябинский политехнический институт (ныне ЮУрГУ) по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», второе высшее образование также получил в Южно-Уральском государственном университете по специальности «Менеджмент» (в 2003 году).

Трудовой путь начал в сентябре 1984 года рабочим ремонтно-строительного участка. С 1985 по 1987-й годы служил в рядах Советской Армии.

После учебы в Челябинском политехническом институте был принят в Челябинские тепловые сети ОАО «Челябэнерго», где прошел трудовой путь от мастера до директора.

С 2007 по 2011 годы работал на руководящих должностях в ОАО «Уральская теплосетевая компания» и ОАО «Фортум».

В 2011 году перешел на государственную службу, занимал должности заместителя директора департамента – начальника отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Российской Федерации, затем начальника управления коммунальной инфраструктуры Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой).

С мая 2013 года – заместитель председателя правительства Челябинской области.

С 1 января 2015 года назначен заместителем губернатора Челябинской области. 21 сентября 2019 года это назначение подтвердил действующий глава региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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