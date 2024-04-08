Паводок на юге Челябинской области пошел на спад. В центральной и северной частях региона половодье только начинается

Ситуация с паводком на Южном Урале остается напряженной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, паводковая обстановка в Челябинской области остается напряженной, но контролируемой. Об этом глава региона заявил в ходе оперативного совещания с главами муниципальных образований, представителями региональных министерств и федеральных структур.

На сегодняшний день в Троицке сооружен временный водовод, восстановлена работа котельной.

В Брединском районе ситуация стабилизируется. Работает комиссия по определению ущерба. На особом контроле находится уровень притока воды к Брединскому водохранилищу на реке Синташта.

В поселке Бреды подтоплено 15 жилых домов и приусадебных участков. Для перекачки воды работают сотрудники МЧС России.

В селе Варна уровень воды понизился на 1,8 метра. Остаются подтопленными два приусадебных участка. В пункте временного размещения остаются 5 человек. Начата работа по определению ущерба.

В Карталинском районе ситуация нормализовалась, идет работа по определению ущерба.

В Нагайбакском районе на особом контроле сброс из пруда Хрустального. При увеличении объемов сброса возрастает риск подтопления нижележащих населенных пунктов. На место выехала дополнительная оперативная группа ГУ МЧС России по Челябинской области с беспилотником для мониторинга обстановки с воздуха. Для координации действий органов местного самоуправления на место отправился заместитель министра общественной безопасности Валерий Устинов.

В поселке Переселенческом Нагайбакского района подтоплено 9 приусадебных участков. Вода из домов ушла. В поселке Фершампенуаз подтоплен 1 жилой дом и 17 приусадебных участков. В поселке Кассельском подтоплено 11 приусадебных участков.

В Пластовском районе уровень воды поднялся. Ночью туда была направленна группировка сил ГУ МЧС России по Челябинской области. В настоящее время вода пошла на спад. В поселке Михайловка подтоплено 2 жилых дома и 3 приусадебных участка.

В селе Уйском подтоплены 7 приусадебных участков.

На местах вместе со специалистами районных администраций работают сотрудники МЧС, МВД, военнослужащие Уральского учебного спасательного центра МЧС России, работники пожарно-спасательных гарнизонов, привлечена спецтехника. Развернуты пункты временного размещения людей.

На особом контроле находятся 11 мест перелива воды через автодороги.

Также в скором времени половодье ожидается в центральных районах области, в северной и горнозаводской части региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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