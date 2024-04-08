Южноуральцам вернули ребенка, пожаловавшегося на избиение в психдиспансере

В Челябинской области вернули родителям сына, отправленного в психдиспансер.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд удовлетворил иск о передаче восьмилетнего школьника родителям.
Напомним, ранее отец 8-летнего ребенка рассказал в соцсетях, что медики детского отделения психоневрологического диспансера отказываются отдавать ему сына.
Ребенок учится в коррекционной школе. В медицинское учреждение его направили из-за излишней гиперактивности и проблем в поведении. По словам родителей, неделю мальчик был на карантине. А когда их пустили к сыну, тот разрыдался и начал просить их забрать его домой. На теле у мальчика челябинцы заметили синяки, кровоподтеки и царапины.
При этом медики наотрез отказались вернуть школьника родным.
Но суд решил иначе. «Юрист говорит, что «заседание было трагичным: мальчик плакал и просился к родителям». А вот лечащий врач, по словам юриста, настаивал на том, что ребенок агрессивен и опасен для окружающих», – сообщает 31tv.ru. Сегодня его передали родителям.
Напомним, в настоящее время СКР проводит проверку по данному инциденту.
Челябинск, Виктор Елисеев
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