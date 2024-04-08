«Трактор» завершил выступление в сезоне КХЛ 2023-2024

Челябинский «Трактор» второй раз уступил у себя дома «Локомотиву» из Ярославля – 0:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чуда не произошло, и челябинский хоккейный клуб не смог взять даже один матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива».

Нельзя сказать, что челябинцы не боролись. По итогам первых двух периодов, когда и были заброшены все шайбы, соотношение бросков было равным – 36:36. Хотя по ударам в створ гости лидировали со счетом 20:15.

Но «черно-белым» явно не хватало ведущего голкипера. Напомним, Зак Фукале получил травму в первом матче полуфинальной серии и так и не смог восстановиться.

Гости открыли счет на 11-й минуте первого периода – отличился Мартин Гернат.

«Трактор» пытался отыграться, но шайба не шла в ворота соперников. В итоге на 26-й минуте встречи Артур Каюмов увеличил отрыв – 2:0. А восемь минут спустя Сергей Андронов сделал счет 3:0.

Все попытки хозяев хотя бы размочить счет не принесли результата. В конце третьего периода Сергей Мыльников дважды снимался с ворот в пользу шестого полевого игрока, но и это не принесло челябинцам успеха.

Итог – победа ярославцев с сухим счетом 3:0.

Это четвертая победа, которая выводит «Локомотив» в финал Кубка Гагарина – второй раз в истории клуба и впервые за 15 лет.

Челябинцы же заканчивают выступление в сезоне КХЛ 2023 – 2024 годов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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