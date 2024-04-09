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Вторник, 9 апреля 2024, 05:56 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

9 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

09.04.2024, вторник

  • 11:00 Челябинск – Онлайн- ресс-конференция, посвященную старту нового сезона тренировок на открытом воздухе в Челябинске (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 11:30 Челябинск – Открытая лекция-лаборатория «Творчество, как образ жизни» от креативного психолога, преподавателя, исследователя, создателя творческого сообщества «Человек творящий» Леонида Филимонова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 13:00 Челябинск – Городская публичная лекция «Исследовательская деятельность детей дошкольного возраста» (Центр развития образования Челябинска, ул. Барбюса, 65а, каб. №307)

  • 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Декупаж» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 17:00 Челябинск – Встреча «Через годы, через расстоянья» в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

  • 18:00 Челябинск – Этап Кубка Челбаскета «Смелая пешка» («БаскетДом», ул. Витебская, 2)

  • 18:00 Челябинск – Отчетный концерт Детской школы искусств №5 «Взгляни! Это мы» (Концертный зал имени Сергея Прокофьева, ул. Труда, 92а)

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