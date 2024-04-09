В Миассе пожилую женщину завалило мусором, заполонившим квартиру

Пенсионерка из Миасса едва не погибла под завалами мусора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера, 8 апреля, жители многоэтажного дома по улице Ильмен-Тау услышали за стеной крики о помощи. Вызвали полицию и пытались узнать, что произошло у соседей.

Прибывшие на место стражи порядка убедились: из квартиры, где жили пожилая женщина с сыном, действительно, доносился женский крик. Хозяина найти не удалось. И, чтобы попасть в помещение, решили вызвать спасателей Миасского отряда областной ПСС.

Когда дверь вскрыли, жильца сотрудники полиции в ней не обнаружили, а вот чтобы оказать помощь кричавшей женщине, пришлось провести поисковые работы.

Жилье до потолка было заполнено вещами, запасами, строительными материалами. Пожилую женщину спасатели обнаружили под завалом вещей в коридорчике напротив туалета.

Оказалось, что вместе с разнообразным мусором на пенсионерку упало несколько листов оконного стекла, из-за чего она боялась пошевелиться. Пожилая женщина не могла назвать имени, возраста, с трудом понимала происходящее вокруг и не могла вспомнить, что случилось.

Разобрав завал, пострадавшую эвакуировали из квартиры, передав для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи бригаде «скорой».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube