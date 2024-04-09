Социальный пакет уральских металлургов расширяется

ММК расширяет социальный пакет для работников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», социальные гарантии, предусмотренные Коллективным договором ПАО «ММК» на 2024-2026 годы, включают в себя целый ряд социальных направлений: от индексации заработной платы до увеличения субсидий на приобретение жилья.

В новом коллективном договоре значительно увеличены дотации и компенсации, проиндексированы размеры денежных премий, увеличен перечень ситуаций для предоставления оплачиваемого социального отпуска. До 22 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты при рождении у работников ребенка.

Особое внимание руководство ПАО «ММК» уделяет развитию жилищных программ. Вдвое (до 500 тысяч рублей) увеличены субсидии на приобретение жилья молодыми работниками – победителями конкурсов профессионального мастерства. Кроме того, в рамках программы «Льготная ипотека» ММК компенсирует работникам до 50% уплаченных процентов по ипотеке (до 20 тысяч рублей в месяц) в течение 5 лет. Данная программа распространяется не только на работников, живущих в Магнитогорске, но и на тех, кто взял жилье в ипотеку в других населенных пунктах, где расположены предприятия Группы ПАО «ММК». Только за три месяца 2024 года заявление на участие в программе подали 536 сотрудников.

Ко Дню металлурга тарифные ставки рабочих (их доля в общей численности персонала составляет 80%) вырастут от 10 до 15%, в зависимости от присвоенного разряда. Тарифные ставки руководителей, специалистов и служащих увеличатся от 5% до 10%. Это будет уже второе повышение заработной платы на ММК в текущем году: в январе тарифные ставки всех сотрудников были увеличены на 10%. С учетом январской индексации рост заработной платы в 2024 году относительно 2023 года в ПАО «ММК» в среднем составит более 20%.

«Новая редакция коллективного договора предприятия обеспечивает согласование интересов работников и работодателей, стимулируя мотивацию социального партнерства, – подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Социальная защита и рост заработной платы работников Группы ПАО «ММК» находятся на постоянном контроле руководства компании».

Челябинск, Виктор Елисеев

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