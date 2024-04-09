В Миассе накрыли международную нарколабораторию с 18 кило наркотиков. Главаря взяли по прилету с каникул

Южноуральские полицейские накрыли крупную нарколабораторию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД, ликвидация подпольной нарколаборатории в Челябинской области стала результатом совместных усилий правоохранителей России и Белоруссии.

Житель Астраханской области организовал производство наркотиков в частном доме в Миассе. В качестве «варщиков» он привлек троих белорусских граждан, которые специально для участия в криминальном бизнесе прибыли из-за рубежа.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в помещении лаборатории сотрудники МВД России задержали двоих мужчин и женщину. Изъято 18 килограммов готового наркотика, 25 литров прекурсоров, около 430 литров реагентов, а также лабораторное оборудование, которое использовалось сообщниками для синтеза мефедрона», – рассказали представители силового ведомства.

Вскоре оперативники вышли на след лидера группировки и задержали его на парковке возле московского аэропорта Домодедово сразу после возвращения с зарубежного отдыха.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Все фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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