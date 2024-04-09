В Челябинской области в отношении мигранта, напавшего на соседа с молотком, возбудят уголовное дело

Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело после нападения иностранца на соседа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел в Челябинске в одном из многоквартирных домов.

Между соседями вспыхнул конфликт, в ходе которого гражданин Таджикистана ударил соседа по руке молотком. Об этом челябинцы рассказали в социальных сетях.

По словам соседей мигранта, он постоянно ходил с ножом, а на замечания жильцов реагировал агрессивно.

В настоящее время следственными органами СКР проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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