В школе Южноуральска рухнул потолок

В одной из школ Южноуральска потолок рухнул рядом с проходившими по коридору людьми.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку информации об обрушении потолка в одной из школ Южноуральска.
О ЧП жители города рассказали в социальных сетях. По словам южноуральцев, инцидент произошел в коридоре образовательного учреждения: куски рухнувшей штукатурки едва не попали в проходивших в это время по коридор людей.
П информации муниципальных властей, уже 8 апреля в школе побывали рабочие подрядной организации, которая будет проводить ремонт. Начнется он в ближайшие выходные. Перед этим строители обследуют все потолочные перекрытия в образовательном учреждении.
«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, а также соблюдению прав обучающихся на безопасные условия пребывания в образовательном учреждении», – рассказали в надзорном учреждении.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Челябинск, Виктор Елисеев
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