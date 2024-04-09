В Челябинске прекратили уголовное дело в отношении экс-гендиректора правительственного застройщика

Экс-гендиректору ЮУКЖСИ, «занявшему» у подконтрольной организации 10 миллионов рублей, выписали штраф.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 9 апреля, Центральный районный суд Челябинска постановил прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего генерального директора АО Специализированный застройщик «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций» (принадлежит правительству Челябинской области) Владимира Атаманченко.

Напомним, Атаманченко задержали в конце сентября 2023 года. По версии следствия, в ноябре 2019 года южноуралец потребовал у директора подконтрольного строительно-монтажного управления выдать ему заем в 10 миллионов рублей.

Но в срок заемные средства не вернул, что причинило материальный ущерб строительно-монтажному управлению на сумму свыше 13,4 миллиона рублей, а также существенное нарушение прав и законных интересов организации.

В ходе расследования топ-менеджер займ погасил с процентами, после чего представители его защиты обратились в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела.

Судья ходатайство удовлетворил, оштрафовав экс-руководителя на 40 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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