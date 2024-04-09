«Металлург» упустил победу, растеряв преимущество в три шайбы

Магнитогорский «Металлург» проиграл в Екатеринбурге «Автомобилисту» – 3:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большую часть шайб команды умудрились забросить в первом периоде.

Уже на 3-й минуте встречи Никита Гребенкин подхватил передачу Игоря Гераськина на синюю линию и вышел один на один с вратарем хозяев, закатив шайбу между щитков голкипера «Автомобилиста» – 1:0 в пользу магнитогорцев.

На 5-й минуте матча екатеринбуржцы остались вчетвером против пяти гостей. И на 6-й минуте Робин Пресс набросил от синей линии, а Александр Петунин с лета отправил шайбу в ворота хозяев – 2:0.

После этого «Автомобилист» меняет вратаря. Но уже на 8-й минуте пробивают и его. В этом розыгрыше снова отличился Робин Пресс. Шведский защитник «Магнитки» попробовал поразить ворота хозяев с пятачка, но шайба ушла за лицевую линию. Там ее подхватил Данила Юров и нанес удар из-за ворот – срикошетив от вратаря, она оказалась в воротах – 3:0.

Три безответных шайбы не на шутку разозлили игроков «Автомобилиста». На то, чтобы размочить счет, им потребовалась ровно минута: Анатолий Голышев сделал пас из-за ворот соперников, шайбу подхватил Стефан Да Коста, подработал ее коньками и кистевым броском отправил под перекладину – 1:3. А на 19-й минуте Семен Кизимов сократил отставание до минимального – 2:3.

Под конец периода Роман Канцеров и Ник Эберт сошлись в рукопашной, и тут же их примеру последовали еще несколько игроков.

В первой двадцатиминутке хоккеисты обеих команд изрядно подустали. Так что второй игровой отрезок был не столь богат на заброшенные шайбы. Но без голов не обошлось. На 38-й минуте Стефан Да Коста вышел в левый круг вбрасывания и отдал пас Анатолию Голышеву, который точным ударом сравнял счет – 3:3.

В заключительном периоде клубы держали болельщиков в напряжении до последнего. Казалось, без овертайма не обойтись. Но на последних секундах нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек перехватил шайбу на своей синей линии и убежал вместе со Степаном Хрипуновым против одного защитника гостей. И за 7 секунд до финальной сирены Хрипунов выводит хозяев вперед – 4:3.

«Магнитка» не сдается». Илья Набоков покидает ворота, уступая место шестому полевому игроку. И за секунду до окончания матча Анатолий Голышев оформляет дубль – 5:3, «Автомобилист» побеждает и сравнивает счет в полуфинальной серии – 2:2.

Следующий матч пройдет 11 апреля в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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