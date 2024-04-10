10 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

10.04.2024, среда
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09:00 Челябинск – Городские интеллектуальные состязания старших дошкольников «Почемучки» (Центр развития образования Челябинска, ул. Барбюса, 65а)
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09:00 Челябинск – Экскурсия «Остров книжных сокровищ. Раритеты прошлого» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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10:00 Челябинск – Открытие выставки «Сила женщины» Лилии Бебениной (Арт-предприятие «Антураж», пр. Ленина, 79)
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10:00 Челябинск – Фестиваль «Большая экспедиция детского чтения» (Челябинская областная детская библиотека им. В.В., ул. Коммуны, 129)
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10:00 Челябинск – Интерактивное занятие по истории фотографии (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)
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10:00 Челябинск – Культурно-просветительский форум «ФоноГрамотность» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а)
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10:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Международному фестивалю «Flamenco de primavera» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Домик улитки»: аппликация из картона и пластилина (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00, 15:00 Челябинск – 14:00, 15:00 – Районный полуфинал VIII Конкурса поэтического чтения «ЧиБиС`24» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – XXVII фестиваль-конкурс творческих коллективов образовательных организаций «Хрустальная капель» им. Генриха Эвнина (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Инклюзивный мультипликатор» (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)
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16:00 Челябинск – Вечер творчества «Я не хочу судьбу иную» к 105-летию со дня рождения советского поэта-песенника Алексея Фатьянова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Музыкально-поэтическая экспедиция «Разведчики подземных кладовых» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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19:00 Челябинск – Концерт «Денис Мацуев представляет. Классика и джаз» (Концертный зал имени Сергея Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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19:00 Челябинск – Занятие «Школы молодого учителя» («Курчатов Центр», ул. Ворошилова, 2)
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