В трех районах Южного Урала отменили режим чрезвычайной ситуации

На юге Челябинской области все еще подтоплены более 30 участков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в минувшие сутки на гидропостах региона наблюдались колебания уровней воды от -86 до +40 сантиметров. В южных районах динамика снижения достигает 80 сантиметров.

Вода полностью покинула территорию еще 42 приусадебных участков. Прекратился перелив через автодорогу в поселке Южный Нагайбакского района.

В настоящий момент остаются подтопленными 36 приусадебных участков в селах Кизильское и Париж. Подтопленных жилых домов нет.

Снят режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в Чебаркульском, Варненском и Брединском районах.

Сотрудники МЧС России, службы РСЧС муниципальных образований продолжают противопаводковые мероприятия, откачку воды и оказание адресной помощи населению. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

Ситуация в экстренном ведомстве характеризуют как стабильную.

Челябинск, Виктор Елисеев

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