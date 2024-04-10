Официальная безработица в Челябинской области продолжает снижаться

Уровень безработицы на Южном Урале в первом квартале 2024 года продолжил снижаться.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, планомерное снижение уровня безработицы в стране и регионе фиксировалось весь прошлый год.

По итогам первых трех месяцев 2024 года тенденция к снижению уровня безработицы сохраняется. Так, количество зарегистрированных безработных составило 9.2 тысячи человек (в марте прошлого года этот показатель достигал 13,1 тысячи человек, на 1 марта 2022-го – 17,2 тысячи человек).

Уровень безработицы составил 0,52% (в аналогичный период 2023 года – 0,72%, на 1 марта 2022 – 0,94%. При этом существенно возросло количество вакансий – до 45.9 тысячи единиц (год назад было 34,6 тысячи, на 1 марта 2022-го – 29,3 тысячи единиц).

«Низкий уровень безработицы способствует созданию стабильности на рынке труда и общественной среде, что благоприятно сказывается на экономике», – отмечают аудиторы.

При этом в контрольно-счетной палате региона признают, что длительное снижение уровня безработицы может привести к дисбалансу спроса и предложения на рынке труда, а также увеличению текучести кадров из-за высокой конкуренции со стороны работодателей за опытных специалистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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