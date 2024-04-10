У уральского поселка вновь заметили молодого медведя

Животное планируют переселить подальше от людского жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, к работе по отлову животного подключатся специалисты Челябинского зоопарка, которые несколько лет назад успешно отловили двух медведей в курортном поселке Банное в соседней Башкирии.

«Сегодня в поселке Увальский Кизильского района, где дикий гость появился прошлой осенью, благополучно перезимовал и был замечен уже этой весной, состоится совещание под руководством начальника управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Андрея Питовина по решению организационных вопросов отлова и переселения медведя», – уточнили представители ведомства.

Специалисты отмечают, что молодое животное (не более трех лет) в поисках пищи достаточно близко подходит к поселку Увальский, ведет себя не агрессивно, при встрече с людьми – осторожно.

Сразу после появления медведя вблизи поселка в администрации Кизильского района провели оперативное совещание с участием специалиста регионального министерства экологии и представителя местной общественной организации охотников и рыболовов для решения вопроса безопасности жителей района. По итогам совещания была разработана и размещена в чате поселка Увальский памятка о действиях при внезапном столкновении с медведем. Руководству ОМВД России по Кизильскому району сообщили о необходимости особого контроля ситуации. Для безопасности граждан, если вдруг медведь начнет проявлять агрессию, определен охотник, который имеет опыт добычи медведей и, при возникновении экстренной ситуации, сможет оперативно прийти людям на помощь.

«На данный момент медведь обитает в лесопосадке и периодически в вечернее время выходит к автодороге Кизильское – Магнитогорск, где, как нам стало известно, животное несколько раз подкармливали автомобилисты. А ведь делать этого категорически нельзя: подкормленное животное будет приходить снова и снова туда, где ему дали корм, то есть находиться вблизи поселка», – сетует Андрей Питовин.

Южноуральцам стоит помнить и о том, что нельзя выбрасывать пищевые отходы вблизи жилья, так как это может привлекать медведя и других хищных животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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