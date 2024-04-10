Паводок отрезал от «большой» земли жителей южноуральского поселка, где три года не могут построить мост

Жители поселка в Сосновском районе остались без связи с внешним миром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, большая вода пришла в поселок Есаульский, где четвертый год не могут достроить мост.

«На речке начали строительство, но бросили, засыпав трубы. В результате – гигантский потоп, – рассказывают общественники. – Жители на свой страх и риск пускают грузовые машины по волнам, чтобы выбраться в райцентр. Те, кто на легковушках – в заложниках у стихии. Старый мост под водой. А нового от чиновников ждут уже четыре года».

Единственный мост, соединяющий две части поселка Есаульский в Челябинской области, построили 70 лет назад. Трухлявая переправа уже не пригодна для ремонта.

В 2021 году заключили контракт на сумму 25 миллионов рублей на строительство нового моста. С тех пор районные власти только переносят сроки.

В 2022 году подрядчику заплатили 4 миллиона рублей за опоры. Потом контракт расторгли и заключили новый, на 60 миллионов. Но и второй подрядчик чем-то не устроил чиновников, договор расторгли и с ним. В итоге, ни подрядчика, ни работ, ни нового моста.

«За 60 миллионов – одни обещания, две опоры и все та же трухлявая переправа», – возмущаются активисты. Следственный комитет начал проверку по статье «Халатность».

«Но чиновники упорно бездействуют. И требуют поблагодарить их хотя бы за две опоры, – рассказали общественники. – В итоге, в этом году из-за недоделок на объекте речка вышла из берегов и накрыла старый мост и недострой вместе с огородами».

Такой исход жители предвидели, поэтому обращались на прямую линию с Владимиром Путиным. А общественная организация обратилась в прокуратуру с требованием проверить местные власти на предмет эффективности расходования бюджета. «Будем побуждать чиновников доделать злополучные 100 метров нового моста», – говорят активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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