Власти обязали привести подъемник для инвалидов на главной площади Челябинска в порядок

Прокуратура в судебном порядке добивается доступности для инвалидов подземного перехода на площади Революции в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска провело проверку по обращению общественников о недоступности для маломобильных горожан объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, челябинцы неоднократно жаловались на сломанный подъемник в подземном переходе на площади Революции. По словам горожан, оборудование часто выходит из строя. И даже когда оно работает, южноуральцы на инвалидных колясках не могут им воспользоваться. В ходе проверки претензии челябинцев подтвердились.

«Установлено, что предназначенные для подъема маломобильных групп населения платформы подземного перехода на площади Революции находятся в нерабочем состоянии, – констатировали в надзорном ведомстве. – Со стороны домов 52, 54 по проспекту Ленина доступность подземного перехода для инвалидов полностью не обеспечена. Также отсутствуют тактильные наклейки на поручни, тактильные полосы окончания перил, тактильные таблички со значимой информацией с плосковыпуклым шрифтом с использованием шрифта Брайля».

Прокурор обратился в суд с требованиями обязать МБУ «ЭВИС», обслуживающее оборудование, устранить выявленные нарушения закона.

️Решением Курчатовского районного суда г. Челябинска требования удовлетворены в полном объеме.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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