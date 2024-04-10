В Челябинской области назначили министра здравоохранения

Власти Южного Урала определились с кандидатурой главы минздрава.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительство Челябинской области, глава региона Алексей Текслер назначил Татьяну Колчинскую министром здравоохранения Челябинской области.

Губернатор представил нового министра в рамках областного совещания с главами муниципалитетов и членами правительства.

Татьяна Колчинская ранее занимала должность заместителя главного врача челябинской ГКБ №1.

Колчинская – врач-эндокринолог высшей категории. В ГКБ №1 пришла работать сразу после окончания ординатуры ЧГМА по специальности «эндокринология».

Челябинка уже работала в региональном минздраве. В ведомство она пришла в январе 2021 года, став исполняющей обязанности заместителя министра по лечебной работе. В марте того же года ее утвердили в должности на постоянной основе.

Замглавы минздрава она стала сразу после того, как первым заместителем министра назначили Дмитрия Тарасова. Ранее она работала замом главного врача челябинской ГКБ №1. Тогда же учреждением руководил Дмитрий Тарасов.

В июле 2022 года Тарасов ушел в отставку с поста первого замминистра. Произошло это после того, как ведомство возглавила Агата Ткачева. Он вернулся в кресло главврача ГКБ №1. В августе того же года минздрав покинула и Татьяна Колчинская, вернувшись на прежнюю должность в ГКБ №

Челябинск, Виктор Елисеев

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