На двух оживленных перекрестках в центре Челябинска на весь день отключат светофоры

Два крупных перекрестка на главной магистрали Челябинска останутся без светофоров.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, водителям, планирующим поездки в центр города в четверг, 11 апреля, необходимо быть особенно осторожными из-за работ на светофорных объектах.
С 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на перекрестках:
проспект Ленина – ул. Энтузиастов;
проспект Ленина – ул. Тернопольская.
Челябинск, Виктор Елисеев
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