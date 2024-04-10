На двух оживленных перекрестках в центре Челябинска на весь день отключат светофоры

Два крупных перекрестка на главной магистрали Челябинска останутся без светофоров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, водителям, планирующим поездки в центр города в четверг, 11 апреля, необходимо быть особенно осторожными из-за работ на светофорных объектах.

С 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на перекрестках:

проспект Ленина – ул. Энтузиастов;

проспект Ленина – ул. Тернопольская.

Челябинск, Виктор Елисеев

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