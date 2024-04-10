Жительница Челябинской области забрела на затопленное поле и полночи простояла по пояс в ледяной воде

Спасатели Локомотивного отряда областной ПСС спасли в Карталах женщину, замерзавшую в воде.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, в первом часу ночи 10 апреля на телефон 112 от жителей города Карталы поступило сообщение о криках с территории пустыря, затопленного весенним паводком.
В район, приблизительно указанный очевидцами, были вызваны сотрудники полиции и спасатели Локомотивного отряда.
Поиск пострадавшей пришлось вести практически на ощупь – в полной темноте, вброд по затопленному полю, ориентируясь только на звуки голоса.
Пожилую женщину, стоявшую по пояс в ледяной воде, обнаружили в районе улицы Набережной, под руки вынесли к дороге и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Как рассказала 72-летняя женщина, после небольшого праздника она пошла гулять, заблудилась, а очутившись в воде, испугалась и не знала, куда двигаться.
Помощь была очень своевременна, ведь карталинку вывели из воды, перехватив в нескольких метрах от реки Караталы-Аят. Пусть и сильно замерзшую, но живую, пенсионерку госпитализировали с признаками сильного переохлаждения в больницу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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