В Челябинске обещают отремонтировать одну из основных магистралей Металлургического района

Мэрия Челябинска ищет подрядчика для ремонта дорожного покрытия на улице Румянцева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Металлургическом районе запланирован ремонт улицы Румянцева от Шоссе Металлургов до Каштакского бора. Сейчас ведется поиск подрядчика.

«На сегодняшний день износ покрытия составляет практически 60%. Автомобилисты отмечают колейность и ямы на дороге. Весенняя инвентаризация подтвердила жалобы челябинцев, а также выявила еще ряд серьезных недочетов. Поэтому объект включили в план первоочередных ремонтов», – рассказали чиновники.

Общая протяженность ремонтируемого участка – почти 3,5 километра. Подрядчику предстоит заменить изношенный бортовой камень и покрытие проезжей части, восстановить тротуар, газоны, отрегулировать крышки сетей.

Также необходимо будет восстановить плиточное покрытие расположенной здесь остановки общественного транспорта «Больница ЧМК».

Согласно конкурсной документации, работы нужно завершить до 20 августа текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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