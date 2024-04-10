В Челябинской области задержали насильника, напавшего на девочку-подростка

В Троицке 16-летнюю девушку пытался изнасиловать мужчина в камуфляже.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло в районе Жиркомбината. Об этом жители южноуральского Троицка рассказали в социальных сетях, опубликовав видео, на которое попал неизвестный в костюме цвета хаки.
По словам троичан, сначала мужчина пытался изнасиловать взрослую женщину. Через какое-то время напал на 16-летнюю девушку. Согласно описанию южноуральцев, насильнику может быть 30-35 лет, рост примерно 175 сантиметров.
Подозреваемого в изнасиловании задержала полиция. В отношении него уголовное дело по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Расследование ведут следователи СКР.
Челябинск, Виктор Елисеев
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