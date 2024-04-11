11 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

11.04.2024, четверг
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09:30 Челябинск – Открытая встреча международного бизнес сообщества «ЭКВИУМ» (бизнес-центр «Челябинск-сити», конференц-зал «Красный», ул. Кирова, 159)
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10:50 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная школьному чемпионату России по интеллектуальным играм (пресс-центр медиахолдинга «Гранада пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Космический вернисаж» (Челябинская областная детская библиотека имени Владимира Маяковского, ул. Коммуны, 133)
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12:00 Челябинск – Игровая программа «ПОЕХАЛИ» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс для музыкальных руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Музыкально-игровая деятельность как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста» (МБДОУ «ДС № 457 г. Челябинска», ул.40-летия Победы, 21б, музыкальный зал)
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14:00 Челябинск – Методическая лаборатория для учителей начальных классов «Использование современных образовательных технологий в контексте реализации обновленного ФГОС начального общего образования» (МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска», ул. Агалакова, 19)
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14:00 Челябинск – Практико-ориентированный семинар для учителей физики «Эффективность выполнения экспериментального задания ОГЭ по физике: проблемы и пути решения» (МАОУ «МЛ №148 Челябинска», ул. Академика Сахарова, 8)
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14:00 Челябинск – Районный полуфинал VIII Конкурса поэтического чтения «ЧиБиС`24» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:00 Челябинск – Викторинг «Звездный час Земли» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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14:00 Челябинск – Информационный час «Первый космонавт планеты Земля» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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15:00 Челябинск – Цикл игр «Играем за столом» в «Шашки» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:30 Челябинск – Лекция «Покорение звездного неба. Подвиги России» (Штаб общественной поддержки города Челябинска, ул. Кирова, 167, первый этаж)
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17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию космического бортового журнала (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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18:00 Челябинск – Мастер-класс по диатипии (Музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)
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18:00 Челябинск – Концерт «Школа наша добрая СемьЯ» (детская школа искусств №6 имени Александра Касьянова, ул. Ереванская, 9)
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18:00 Челябинск – Лекцию искусствоведа Марьи Аникиной «Лев Толстой и Илья Репин» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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