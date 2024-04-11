В Челябинской области затоплено почти 40 приусадебных участков и 9 автодорог

На Южном Урале сохраняется сложная паводковая обстановка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в минувшие сутки на гидропостах наблюдались колебания уровней воды от -93 до +60 сантиметров.

Вода полностью покинула территорию еще 11 приусадебных участков. Вместе с тем, если вчера, 10 апреля, в чрезвычайном ведомстве говорили о подтоплении 36 участок в двух селах (Кизильское и Париж), на утро четверга, 11 апреля, остаются подтопленными 37 участков в 3 населенных пунктах: села Кизильское (7 участков) и Париж (18 участков), а также поселок Бажова (12 участков).

Кроме того, на контроле находятся 9 мест перелива воды через автомобильные дороги.

Специалисты чрезвычайного ведомства, службы РСЧС продолжают противопаводковые мероприятия и оказание помощи населению. На всей территории Челябинской области организован круглосуточный мониторинг обстановки на постоянных и временных гидропостах, а также гидротехнических сооружениях региона.

Ситуацию в чрезвычайном ведомстве характеризуют как стабильную.

Челябинск, Виктор Елисеев

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