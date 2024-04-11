В воздухе Челябинска формальдегида оказалось в 1,7 раза больше месячной нормы

В марте в Челябинске фиксировались превышения ПДК по четырем загрязняющим веществам.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в марте текущего года наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 10 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске и 2 постах в Златоусте.

Отбор проб осуществлялся на 25 загрязняющих веществ в Челябинске и Магнитогорске, 14 – в Златоусте.

В Челябинске превысила допустимый норматив средняя за месяц концентрация формальдегида в 1,7 раза.

Максимальные из разовых концентрации, превысившие нормативные значения, составили: сероводорода – 3,9 ПДК, фенола – 2,1 ПДК, формальдегида – 1,4 ПДК, фторида водорода – 1,4 ПДК.

В Магнитогорске в марте были превышены среднемесячные ПДК взвешенных веществ – в 1,5 раза, формальдегида – в 1,3 раза.

Сверхнормативные разовые концентрации фиксировались по взвешенным веществам (максимум 2,7 ПДК), оксиду углерода (1,1 ПДК) и сероводороду (5,0 ПДК).

В Златоуст среднемесячная концентрации взвешенных веществ, в целом по городу, составила 1,04 ПДК. Максимальная разовая концентрация взвешенных веществ, незначительно превысившая допустимую норму, составила 1,1ПДК.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube