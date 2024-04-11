В жилом доме в Копейске потолочные балки рухнули на детскую кровать

Прокуратура Копейска начала проверку по факту обрушения перекрытия в жилом доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проверка началась после публикации в социальных сетях информации об обрушении перекрытия в жилом помещении дома №12 по улице Новосибирской в Копейске.

Авторы размещенного видеоролика демонстрируют результаты обрушения, в том числе рухнувшие на детскую кровать балки, рассказывая, что, если бы конструкция обвалилась ночью, мог пострадать ребенок.

На месте ЧП уже побывали прокурор Копейска и первый заместитель главы города. Она осмотрели квартиру и последствия обрушения перекрытия.

«Предварительного установлено, что дом признан аварийным, срок расселения определен до 2032 года», – уточнили в надзорном ведомстве.

Организована проверка исполнения жилищного законодательства, прокуратурой будет дана оценка действиям городской администрации при расселении жителей аварийного дома.

Ситуация с обеспечением граждан в настоящее время временным жильем из маневренного фонда поставлена на контроль.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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