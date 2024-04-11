Мэрия Челябинска пообещала отремонтировать проблемную дорогу у крупного рынка

Проблемную дорогу в Советском районе Челябинска обещают отремонтировать этим летом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, речь об улице 1-й Потребительской на участке от 2-й Потребительской до Троицкого тракта. Комитет дорожного хозяйства начал поиски подрядчика на ремонт этой проблемной дороги.
«Общая протяженность хоть и составляет всего 625 метров, но изношенное полотно доставляет много неудобств не только водителям, но и пешеходам. Именно поэтому в задание заложено восстановление проезжей части, включая съезды и парковки, а также устройство тротуара. Кроме этого, заменят бортовой камень», – рассказали в городской администрации.
Для покрытия дороги подрядчику предстоит использовать устойчивое щебеночно-мастичное покрытие ЩМА-16.
Все работы требуется завершить до 20 августа 2024 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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