В Челябинской области полицейских подозревают в получении взяток за поблажки мигрантам

СКР возбудил уголовные дела в отношении инспектора и начальника отдела по вопросам миграции полиции Сосновского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовные дела возбуждены в отношении начальника и инспектора отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции, подозреваемых в получении взятки, а также двоих уроженцев стран ближнего зарубежья, подозреваемых в даче взятки.

По данным следствия, в период с 9 марта по 18 декабря прошлого года инспектор отдела по вопросам миграции отдела полиции Сосновского района систематически получал от уроженца Узбекистана взятки за незаконную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. В общей сложности он получил не менее 54 тысяч рублей.

Кроме того, начальник этого же отдела в период с 1 января 2022 по 10 апреля текущего года получила от уроженца Таджикистана не менее 40 тысяч рублей. За это она обеспечивала беспрепятственный прием документов иностранцев, не проводила обязательных проверочных мероприятий по местам постановки мигрантов на учет, а в дальнейшем помогала им получить по ускоренной процедуре гражданство России.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми совместно с сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области осуществляется оперативное сопровождение по уголовным делам.

В настоящее время все фигуранты уголовных дел задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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