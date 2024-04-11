На вокзале в Челябинске появятся капсулы для сна

Посетители железнодорожного вокзала Челябинска смогут арендовать капсулу сна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в первом полугодии текущего года капсулы для сна будут установлены на четырех крупных вокзалах страны: Курском в Москве, в Челябинске, Омске и Красноярске.

Сейчас такая услуга доступна на Ярославском, Казанском и Восточном вокзалах Москвы, а также на вокзалах Адлера, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска и Барнаула.

«Каждое спальное место рассчитано на одного человека и оборудовано USB-розеткой для зарядки гаджетов, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа», – уточнили железнодорожники.

Арендовать капсулу можно как на один час, так и на несколько – цена зависит от продолжительности аренды. При этом при аренде посетитель получит комплект одноразового постельного белья.

С момента установки капсулами для сна на вокзалах воспользовались свыше 29,3 тысячи человек, отмечают в РЖД. Чаще всего их арендуют посетители московских вокзалов: Ярославского, Казанского и Восточного (более 21,8 тысячи человек).

Челябинск, Виктор Елисеев

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